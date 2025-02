Continua lo stato di agitazione

Oggi sciopero di otto ore per i lavoratori di Unisalute Servizi del gruppo Unipol. A convocare la protesta Filcams-Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, che hanno organizzato anche un presidio davanti all’ingresso di via Stalingrado, dalle 9 alle 12, chiedendo "risposte concrete, parità di trattamenti rispetto al resto del gruppo e una maggiore valorizzazione per quei lavoratori che ogni giorno contribuiscono a incrementare gli utili garantendo la qualità del servizio". Lo stato di agitazione non si placa.