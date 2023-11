Continue risse e clienti pregiudicati: chiuso per cinque giorni il bar ristorante cinese

Medicina (Bologna), 17 novembre 2023 – Continue risse alimentate da una clientela non proprio specchiata, composta da tanti pregiudicati. Per questo, i carabinieri hanno sospeso la licenza al bar ristorante Shanghai della centralissima via Aurelio Saffi a Medicina. La sospensione delle autorizzazioni, per la durata di cinque giorni, nei confronti del pubblico esercizio è stata emessa dalla Questura di Bologna a seguito di un’informativa dettagliata dei carabinieri di Medicina, comandanti dal tenente Luca Filopei.

I militari, infatti, erano stati chiamati varie volte da residenti e clienti ‘normale’ che si lamentavano per i rischi per la sicurezza. Il decreto di sospensione delle autorizzazioni è stato notificato al titolare del locale, un cittadino cinese di 56 anni mercoledì scorso, 15 novembre.

Entrando più nel dettaglio risulta che, da agosto a oggi, i militari medicinesi siano intervenuti al bar ristorante Shanghai ben otto volte. Il primo intervento risale al 30 agosto quando i carabinieri si sono recati nell’attività per una rissa tra tre avventori, tutti pregiudicati, che per tale reato erano stati immediatamente denunciati. Il più grave il 30 settembre quando un cliente con tasso alcolemico molto elevato aveva aggredito il titolare con tale violenza da essere arrestato.