Contrari gli istituti: "Lo stop non deve essere la regola"

Contro la chiusura delle scuole per diluvio scende in campo anche il coordinamento dei presidenti dei Consigli di Istituto che va a dare man forte alla petizione da quasi 300 firme, lanciata dalle due mamme Alessandra Toninelli ed Elisa Figallo che, oltre a opporsi alla serrata indiscriminata degli istituti, sollecita il recupero delle ore di lezione perse. La premessa: "Sappiamo bene quanto sia complesso assumere decisioni avendo a mente le possibili conseguenze materiali e morali sui cittadini di cui si ha la responsabilità", scrive Cosmo Damiano Modugno, presidente del Consiglio di Istituto dell’Ic 18 e componente del coordinamento nella lettera inviata, tra gli altri, al sindaco Matteo Lepore e all’assessore regionale alla Scuola, Isabella Conti. Tuttavia, si legge, come già evidenziato in una missiva senza risposta dell’ottobre 2024, "ci corre l’obbligo di ripetere che riteniamo ingiusto chiedere sempre alla scuola, per prima, di rinunciare al suo ruolo educativo nei confronti dei giovani che la popolano e che la considerano come fosse la loro casa".

Con l’alluvione di ottobre, "ci eravamo augurati che la chiusura massiva delle scuole fosse stata solo l’eccezione e che non divenisse la regola per la futura gestione di tali situazioni". Purtroppo, "a distanza di qualche mese, ci corre l’obbligo di rinnovare e rilanciare le nostre istanze affinché si possa giungere alla creazione di un tavolo fra i portatori di interessi pubblici e privati per comprendere come comportarsi nel caso si ripetano le emergenze vissute".

Salendo di grado, il coordinamento sollecita un incontro con la Giunta regionale al fine di "creare linee guida per la gestione di queste criticità", contribuendo "alla crescita serena dei nostri giovani". L’idea di un tavolo o quanto meno di un protocollo sul cosa fare del versante scolastico in occasione delle crisi meteo era stato già chiesto da Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola di Bologna. Sindacati, già irritati con il sindaco, poiché la chiusura degli istituti tale non è nella realtà. Il primo cittadino, infatti, ordina la sospensione dell’attività didattica. Ciò implica, come da normativa nazionale, che gli insegnanti e gli studenti restino a casa, ma non i collaboratori scolastici e il personale delle segreterie obbligati a recarsi sul posto di lavoro, quindi a scuola. Ad onor del vero qualche preside illuminato, a fronte di richiesta di smart working delle segretarie, ha dato il suo benestare. È evidente come ciò sia impossibile per i malcapitati collaboratori scolastici.

Nel malumore generale, alcuni presidi, tra cui Filomena Massaro dell’Ic 12, hanno sollevato il problema di come rapportarsi con i ragazzi durante i giorni extra di vacanze. Tra le ipotesi, rispunta la Didattica a distanza attivata per la pandemia del Covid. Un’idea che prende le mosse da un protocollo ad hoc tra Regione Liguria e Ufficio scolastico regionale sulla gestione delle chiusure prolungate delle scuole per maltempo. Protocollo che prevede appunto la Dad. Stronca tutto sul nascere, il provveditore Giuseppe Antonio Panzardi (foto): "Occorre una normativa nazionale che regoli, proprio come avvenuto durante la pandemia, il ricorso alla Dad che è stata un’eccezione". E’ impensabile "che si possa introdurre, a livello locale, una misura con ripercussioni nazionali".

Federica Gieri Samoggia