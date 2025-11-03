Contrassegno unico disabili: "Crevalcore entri nella rete"

Il Comune di Crevalcore nella piattaforma Cude (Contrassegno unico disabili europeo). Lo chiede il consigliere comunale di Crevalcore Rosanna Resta, capogruppo della lista civica di opposizione ‘Insieme per Crevalcore’. "Ho depositato – spiega Resta – una mozione per l’adesione del nostro Comune alla piattaforma nazionale Cude. Questo perché il Cude è uno strumento fondamentale per garantire mobilità, autonomia e dignità alle persone con disabilità, permettendo il riconoscimento digitale e automatico del contrassegno in tutta Italia e in Europa. Un piccolo passo amministrativo, ma un grande gesto di civiltà e inclusione".

Il Cude è una piattaforma informatica che riconosce tutti i contrassegni disabili ad essa registrata evitando lungaggini e contrattempi burocratici per gli automobilisti dotati del tagliando. Per registrare il proprio contrassegno è però necessario che il Comune di residenza aderisca alla piattaforma. I possessori di contrassegno registrato potranno entrare nelle Ztl (Zona traffico limitato) di ogni comune italiano ed europeo aderente alla piattaforma senza ulteriori registrazioni e senza sanzioni.

"Con questa proposta – aggiunge la consigliera comunale di opposizione – chiediamo che anche il nostro Comune faccia la sua parte per una mobilità davvero accessibile a tutti, senza barriere né burocrazia inutile. Mi auguro che il consiglio comunale approvi presto questa mozione, perché l’inclusione non può più aspettare".

Pier Luigi Trombetta