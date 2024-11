Contrasto alla violenza sulle donne, gli eventi

Dopo il successo dello scorso anno, a Guastalla tornano le iniziative per sensibilizzare contro la violenza ai danni delle donne, organizzato dalla Croce rossa locale. E stavolta gli eventi pubblici sono ben due, coordinati dalla volontaria Jessica Pizzano. Si comincia sabato 23 novembre, al mattino, con un corteo che prende il via da tre punti differenti: la sede di Croce rossa in via Allende, le scuole superiori di Pieve e piazza Soragna, sempre a Pieve. Ci si dirige tutti insieme in centro, percorrendo via Gonzaga per arrivare alle 10 a palazzo ducale, dove viene presentato il tavolo interistituzionale di contrasto alla violenza sulle donne, attivo nell’Unione Bassa Reggiana.

Inoltre, letture a cura dei ragazzi delle scuole superiori, la testimonianza di una donna rimasta vittima di violenza, fino alla sempre interessante dimostrazione di tecniche di autodifesa per le donne. Si prosegue lunedì 25 novembre, oltretutto giornata di fiera di Santa Caterina a Guastalla. Alle 17 a palazzo ducale il saluto delle autorità e la firma dell’accordo sulle strategie di contrasto e prevenzione della violenza, alle 18,30 una fiaccolata in via Gonzaga per raggiungere piazza Martiri Patrioti (piazza Roma).

a.le.