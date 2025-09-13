Contrasto allo spaccio. La polizia mette a segno sette arresti in un giorno

Sette arresti in 24 ore, con focus particolare sul contrasto allo spaccio: in un giorno, infatti, sono stati sequestrati più di 150 grammi di droga, tra hashish e cocaina nel quartiere Navile e in Bolognina. Giovedì, gli agenti della Squadra mobile hanno individuato due cittadini stranieri nel parcheggio di via Don Bedetti. Il tunisino, già arrestato lo scorso 26 agosto sempre per spaccio, ha nascosto della sostanza stupefacente in una buca scavata nel giardino Nilde Iotti. L’uomo si è incontrato con il cittadino pakistano, con il quale è avvenuto uno scambio di droga. Quindi il controllo dei poliziotti: il tunisino aveva con sé una dose di hashish e 385 euro in contanti; il pakistano, invece, 52 grammi di hashish e tre cellulari. Nella buca, due contenitori con dentro otto dosi di cocaina e 30 di cocaina, per un totale di 40 grammi. Sempre la Mobile ha eseguito il terzo arresto in via Primaticcio: un cittadino tunisino di 53 anni, senza fissa dimora e irregolare, stava percorrendo in bici via di Saliceto, fermandosi spesso e guardandosi intorno con sospetto. Dopo poco, il tunisino si è incontrato con un altro uomo, prendendo tra le mani un sacchetto bianco. Il tunisino per fuggire ai controlli ha cercato di scappare in bici, che ha poi scagliato su uno degli agenti, provocandogli una tumefazione e dieci giorni di prognosi. L’uomo, con numerose condanne per spaccio, è stato fermato al termine della colluttazione. Nel mentre, i poliziotti hanno recuperato un involucro che il pusher aveva lanciato durante il tentativo di fuga: si tratta di 48 grammi di cocaina.

Il quarto arresto è frutto del servizio del Reparto Prevenzione Crimine, che ha tratto in manette un cittadino tunisino del 1998, irregolare sul territorio. Il giovane stava percorrendo via Nicolò dall’Arca, guardandosi attorno con fare sospetto e cercando di scappare alla vista dell’auto della polizia. Bloccato dagli agenti, si è scoperto che l’uomo aveva sette grammi di cocaina e un coltello pieghevole nascosto in un calzino.

Anche l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha eseguito due arresti. Il primo riguarda un autore di furto con strappo, avvenuto in via Massarenti. Dove a un uomo è stata sottratta dal collo una catenina. La Volante ha individuato uno dei due autori in via Matteotti, recuperando anche la catenina che era stata nascosta tra i cespugli. In manette un egiziano del 2005, irregolare con precedenti reati contro il patrimonio. Il loro secondo arresto riguarda un Codice rosso: un cittadino messicano ha violato il provvedimento del divieto di avvicinamento, con braccialetto elettronico, nei confronti della ex fidanzata. L’ultimo arresto eseguito dal commissariato Bolognina Pontevecchio riguarda un nigeriano che, in via Serra, ha opposto resistenza agli agenti, colpendoli con violenza. E alla polizia arriva il plauso del sindaco Lepore: questi "interventi vanno nella direzione che abbiamo chiesto con forza in questi giorni e ci auguriamo potranno avere importante continuità con organici e mezzi adeguati".