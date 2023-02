"Contratti sicuri per oltre mille lavoratori"

Storica firma ieri mattina nella sede della Città Metropolitana di Bologna a sostegno dell’occupazione e della qualità del lavoro delle 1.080 persone che oggi sono occupate nelle 144 aziende commerciali, di servizio, bar, ristoranti e tavole calde che operano nel centro commerciale Shopville Gran Reno di Casalecchio, reduce dalla recentissima riqualificazione interna ed esterna che ha raddoppiato le sue potenzialità.

I rappresentanti dei sindacati dei lavoratori con quelli della Klépierre, proprietaria del centro commerciale, con quelli del consorzio degli esercenti, hanno siglato l’intesa assieme a Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio, e a Sergio Lo Giudice, capo di gabinetto del Sindaco metropolitano di Bologna con delega al Lavoro. Cinque i punti principali dell’accordo: applicazione dei contratti di lavoro nazionali, esercizio dei diritti sindacali, trasparenza delle attività in subappalto, formazione per il personale e istituzione di un tavolo di monitoraggio degli occupati. "Già nelle premesse – ha sottolineato il capo di gabinetto Lo Giudice – l’intesa promuove i principi delle diversità e dell’inclusione e impegna le parti nella lotta alle discriminazioni. Faremo in modo che un accordo come questo faccia parte di fatto di tutti i prossimi piani urbanistici comunali". E il sindaco Bosso ha aggiunto: "Il Gran Reno è diventato un grande centro di attrazione, soprattutto tra i giovani. Superati gli iniziali problemi di ordine pubblico, oggi ci stiamo concentrando su progetti per la sicurezza e per la mobilità pubblica e privata delle persone che vanno al Gran Reno come all’Unipol Arena, che ha ripreso con gli eventi di livello nazionale".

Da qualche settimana il nuovo presidente del consorzio degli esercenti del Gran Reno è Stefano Chiari, titolare della Vecchia Malga, che ha la sede a Zola Predosa a qualche chilometro di distanza. "Stiamo portando avanti il progetto Generation – ha rivelato Chiari – che, in collaborazione con associazioni no profit, punta alla formazione di giovani disoccupati. Nel centro commerciale Le Porte di Roma l’85 per cento dei partecipanti è stato assunto dagli esercenti del centro". E dopo il pensionamento di Marco Agusto, storico direttore del Gran Reno, Klépierre ha portato a Casalecchio Evelyne Abrial.

"La nostra azione – ha ribadito la neo direttrice del Gran Reno – punterà sulla sostenibilità aziendale, sul dialogo con il territorio e sul confronto con lavoratori e clienti". "Al Gran Reno – ha ricordato Sara Ciurlìa Capone, Fisascat Cisl – il personale impiegato è costituito in maggioranza da donne. L’intesa serve a scongiurare contratti pirata". "Mobilità e sicurezza – ha aggiunto Silvana Venturi, Filcams Cgil – sono i temi più sentiti dai lavoratori del Gran Reno". E Fabio Leo, Uiltucs, ha sottolineato: "Ci sarà un monitoraggio continuo dei contratti stipulati al Gran Reno". Infine, la Città metropolitana si è resa disponibile, tramite il programma Insieme per il lavoro, a raccogliere curriculum di disoccupati e facilitare la loro assunzione in una delle 144 imprese presenti al Gran Reno.

Nicodemo Mele