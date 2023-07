Contratto integrativo, scatta la sciopero all’Ama

Prime 8 ore di sciopero, nella mattinata di ieri, all’Ama Spa di Crevalcore, con una adesione superiore al 95%. "Per la prima volta nella storia, le lavoratrici e i lavoratori hanno deciso di incrociare le braccia e non entrare al lavoro per richiedere ciò che è un loro diritto, il contratto integrativo – spiega la Fiom Cgil –. Le lavoratrici e i lavoratori di Ama hanno deciso di proclamare 24 ore di sciopero contro la chiusura della trattativa aziendale".

Secondo il sindacato, "la questione salariale pesa ancora di più nella spalle dei dipendenti che si trovano da anni a combattere con l’aumento dei prezzi e la diminuzione del potere di acquisto".

"Pensiamo che una risposta a questa richiesta debba essere data dall’azienda, che in questi anni è cresciuta e ha guadagnato sulle spalle dei lavoratori senza mai ridividere con loro la ricchezza che hanno contribuito a creare – conclude il sindacato –. Se l’azienda non deciderà di riaprire la trattativa aziendale, con la concessione di un premio produzione, i lavoratori continueranno a mobilitarsi".