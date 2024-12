Contributi del Comune alle società sportive

Un futuro per le società sportive con lo stanziamento di fondi. A rendere nota questa opportunità è il Comune di Baricella sul proprio sito: "L’amministrazione comunale, come ogni anno, intende sostenere lo sport e promuovere il benessere della comunità, destinando un contributo complessivo di 7.500 euro a favore delle associazioni e società sportive che operano sul territorio. La richiesta di contributo dovrà essere presentata su apposito modulo compilato in tutte le sue parti e sottoscritto entro le ore 23 del 19 gennaio".