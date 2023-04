Contributi fino a 300 euro per mandare i figli ai centri estivi

L’Unione dei Comuni di Terre d’Acqua ha emesso un avviso pubblico per individuare i gestori privati di centri estivi che intendono aderire al ‘Progetto per la conciliazione vita – lavoro’, promosso dalla Regione. L’obiettivo è quello di erogare contributi alle famiglie per il pagamento delle rette dei centri estivi. Il contributo prevede fino a 300 euro per ciascun figlio, nel limite di 100 euro a settimana, di età dai 3 ai 13 anni (17 se con disabilità certificata), quindi nati dal 2010 al 2020.

Gli interessati e in possesso dei requisiti devono presentare richiesta di adesione al Comune di riferimento o in cui ha sede il centro estivo, utilizzando l’apposita modulistica. Le adesioni devono pervenire entro il 5 maggio e la relativa documentazione si può scaricare dal sito dell’Unione.