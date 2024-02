Contributi per ampliare i negozi. Online il modulo per la domanda È disponibile online il modulo di domanda per ottenere agevolazioni per l'ampliamento o la riapertura di esercizi commerciali a Loiano. Le agevolazioni consistono in contributi per l'anno di riapertura o ampliamento e per i tre anni successivi, fino al 100% dell'importo dei tributi comunali versati. Le richieste devono essere presentate entro il 28 febbraio.