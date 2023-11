Contributi per il caro energia. Accolte circa 240 richieste

La giunta di Castel San Pietro Terme ha approvato la graduatoria provvisoria delle domande ricevute a seguito del bando per l’assegnazione di 150mila euro di contributi a sostegno dei nuclei famigliari residenti con Isee fino a 26mila euro, più colpiti dai rincari delle bollette di energia elettrica e gas e dall’applicazione della tassa rifiuti (Tari) relativi all’anno 2023. Il bando è stato aperto dal 2 ottobre al 3 novembre.

"Questa amministrazione prosegue con i suoi sforzi per conservare la tenuta dell’intera comunità castellana – sottolinea il vice sindaco Andrea Bondi –, andando incontro soprattutto a quelle fasce di popolazione che più sono state colpite dal carovita e dai rincari energetici. La priorità resta sempre quella di non lasciare indietro nessuno".

La graduatoria definitiva verrà approvata l’11 dicembre: subito dopo, promette l’amministrazione, cominceranno le liquidazioni dei contributi, che saranno erogati entro la fine dell’anno, compatibilmente con le tempistiche previste dall’istituto di credito e la chiusura dei pagamenti.

Ecco il dettaglio delle domande: 252 provengono da famiglie con Isee inferiore a 20mila euro, le rimanenti 35 sono di nuclei che hanno Isee fra 20mila e 26mila euro. I richiedenti con cittadinanza italiana o dell’Ue sono in tutto 236, quelli extra Unione sono 51. Al momento, sono state accolte 237 delle 287 domande che sono arrivate al Comune, più una con riserva. Le altre 49 domande sono state escluse dalla graduatoria provvisoria, di cui 48 per "posizione debitoria TARI" in base ai risultati dei controlli. L’elenco provvisorio è pubblicato nell’Albo pretorio fino al 7 dicembre 2023 compreso ed è visibile sul sito del Comune.