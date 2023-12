Contributi pubblici per assistenti familiari ad anziani e disabili. Aperto il bando

L’Unione dei Comuni di Terre di d’Acqua ha pubblicato un bando per l’assegnazione di contributi economici straordinari una tantum per le spese sostenute per assistenti familiari. Il termine per presentare domande è stato fissato per il prossimo 30 dicembre alle 12. I destinatari dei contributi sono le persone ultrasessantacinquenni o disabili adulte residenti in uno dei Comuni del distretto pianura ovest (vale a dire Anzola, Calderara, Crevalcore, Sala, Persiceto, Sant’Agata). Per conoscere i criteri di accesso al contributo e la modalità per presentare la domanda è possibile consultare il sito internet dell’Unione.