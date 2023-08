Contributi su ’Foglio Aperto’ ad Argelato: tempo fino al 27 agosto

L’amministrazione di Argelato invita i propri cittadini a scrivere un articolo per il prossimo numero di Foglio Aperto, il giornale quadrimestrale del Comune. E chi volesse farlo ha tempo fino alle 24 di domenica 27 agosto. Sono ammessi gli articoli il cui oggetto è attinente al territorio di Argelato e alla sua comunità; non lo sono quelli con contenuti offensivi e promozionali e maggiori di 2.000 battute, spazi inclusi. La redazione del periodico invita i cittadini ad inviare articoli contenenti una foto accompagnata da un breve testo che non superi 1.500 battute spazi compresi. La foto dovrà avere un definizione di 300 dpi. Gli articoli devono obbligatoriamente contenere la firma dell’autore del testo. Maggiori informazioni si possono trovare sul sito web del Comune.