"Contributo a bimbi delle materne a CASALECCHIO: trasporto gratuito"

Casalecchio conferma il contributo economico ai bambini dell’ultima classe della materna per ottenere gratuitamente l’abbonamento al trasporto pubblico. Così in vista dell’inizio dell’anno scolastico gli studenti residenti nella cittadina sul Reno avranno un’agevolazione in più rispetto ai colleghi dell’Emilia Romagna che grazie alle risorse regionali potranno contare sull’abbonamento gratuito dalla primaria alla secondaria di secondo grado. Va però ricordato che mentre non occorre presentare l’attestazione Isee per i frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado, gli studenti delle superiori per avere l’abbonamento gratuito devono avere un’attestazione Isee fino a 30 mila euro.