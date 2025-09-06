Contro bivacchi e microcriminalità. Commercianti e albergatori in coro: "Le zone rosse vanno prorogate"

Situazioni di degrado, spaccio e microcriminalità sono all’ordine del giorno, sotto le Due Torri. Superando, il più delle volte, il confine con la criminalità in alcune aree della città. A sottolinearlo sono le imprese associate a Confcommercio Ascom e Federalberghi, che quotidianamente documentano e segnalano gli scenari di bivacco e delinquenza che si concretizzano fuori dagli ingressi delle loro attività o sull’uscio dei loro negozi. E proprio per questo, avanzano insieme una richiesta, che viene ribadita a grande voce, e cioè "la proroga delle ordinanze relative alle Zone rosse". Per le due associazioni e le loro realtà, l’obiettivo è quello di "proseguire la attività di controllo e dare un segnale chiaro e inequivocabile di presidio del territorio". Alla luce di quanto documentato da negozianti e albergatori "in questi particolari contesti" è necessario "garantire la sicurezza urbana, la fruibilità degli spazi pubblici e l’esercizio delle attività economiche". Per farlo, "è opportuno mantenere alta l’attenzione delle istituzioni, anche attraverso dispositivi di presidio del territorio che consentano il controllo e l’allontanamento dei soggetti pericolosi", spiegano Confcommercio e Federalberghi, secondo cui "queste misure devono costituire uno strumento ulteriore rispetto alle attività di sicurezza urbana normalmente svolte, che a loro volta richiederebbero un rafforzamento date le situazioni emergenziali in atto".

Le ordinanze "devono essere dispiegate per un arco temporale sufficientemente lungo per poter davvero rappresentare un argine efficace di deterrenza e repressione nei confronti di fenomeni oramai divenuti endemici in diverse zone di Bologna – continuano le due associazioni di categoria –. Per queste ragioni, auspichiamo una proroga delle ordinanze relative alle Zone rosse". Una richiesta, questa, che fa da spalla a quella avanzata dai residenti e commercianti della Bolognina, che vorrebbero tutelare il loro territorio con la stessa misura. Lo hanno anche ribadito durante un recente incontro, mercoledì sera, direttamente all’assessora alla Sicurezza Urbana Matilde Madrid e alla presidente del quartiere Navile Federica Mazzoni. Comune e Quartiere, infatti, hanno incontrato la comunità del cuore pulsante della zona, raccogliendo le loro istanze.

Mariateresa Mastromarino