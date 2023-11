Contro furti e scippi. I vigilantes dell’Ascom in strada e nei negozi: "Shopping più sicuro"

Prevenire i furti e arginare i fenomeni di micro criminalità nelle strade e nei negozi. Confcommercio Ascom si schiera ancora una volta nella lotta all’illegalità, con un progetto – nato grazie all’impulso del presidente Enrico Postacchini e del direttore generale Giancarlo Tonelli – a tutela delle attività commerciali e dei consumatori, dai clienti ai turisti.

Il primo dicembre parte ’Confcommercio Ascom per la legalità’, "con una declinazione che prevede in diverse parti della città, sia in centro sia in periferia, la presenza durante le ore del pomeriggio, di 12 vigilantes divisi in quattro gruppi da tre – spiega Tonelli –. Gli operatori svolgeranno un’azione di controllo anti-taccheggio e di prevenzione dei reati, mettendosi all’ingresso di varie nostre attività associate".

Il ruolo dei vigilantes, che saranno operativi fino alla Befana, il 6 gennaio, e indosseranno pettorine con il marchio dell’Ascom, è duplice: "Un’attività di controllo che, d’intesa con i commercianti, impedisca che si compiano reati all’interno dei negozi – continua il direttore – e una forma di prevenzione sul territorio. Infatti, come associazione, abbiamo una forte collaborazione con la Prefettura e tutte le forze dell’ordine, ed è proprio a loro che segnaleremo tempestivamente eventuali presenze non opportune sulle strade".

Ascom, dunque, fortifica maggiormente la collaborazione con il prefetto e con le forze di polizia, "per offrire un contributo nei confronti delle azioni di prevenzione – sottolinea il direttore –. Consideriamo questo servizio come volontà di essere maggioramene presenti e di intervenire come associazione".

La misura arriva proprio in prossimità del Natale, periodo in cui cittadini, visitatori e turisti arrivano sotto le Due Torri per fare acquisti e regali in vista delle festività di fine anno. e questo non è certo un caso.

"Il periodo di dicembre è molto attrattivo per il pubblico bolognese e non solo, che si riversa in strada per toccare con mano le offerte dei nostri negozi. Al tempo stesso, in quel mese si registra un aumento di presenze legato dalla microcriminalità: persone che raggiungono la nostra città per delinquere. Dai nostri associati, abbiamo ricevuto segnalazioni di rischi anche in strada, come borseggi e scippi, molto presenti. E a questo si aggiunge la presenza delle baby gang, che sono un bel problema".

I vigilantes sono stato scelti "tra due società nostre associate, che sono Eurodetective e Magnum – conclude Tonelli –. I lavori saranno coordinati dal presidente di Eurodetective. Abbiamo individuato alcune aree dove ci sono state segnalazioni da parte degli associati, ma abbiamo deciso di non intervenire in zone dove ci sono già ora i presidi delle forze dell’ordine, come via Petroni e le piazze Aldrovandi e Verdi. E se il servizio porterà a controllare meglio il fenomeno, allora ragioneremo zona per zona e valuteremo se e come proseguirlo in altri periodi".