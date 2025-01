Contro il melanoma,. Illumia offre screening a tutti i collaboratori

Per tutti i propri collaboratori, l’azienda Illumia offre la possibilità di sottoporsi gratuitamente a screening dermatologici. In effetti, la compagnia energetica bolognese presta attenzione alla salute e al benessere dei dipendenti e lancia questa iniziativa di prevenzione, in collaborazione con la Fondazione Ant, impegnata nella ricerca contro i tumori.

I controlli, mirati a individuare precocemente eventuali segni di melanoma, saranno effettuati direttamente presso la sede aziendale grazie a furgoni specializzati, attrezzati con apparecchiature avanzate per l’analisi della pelle. L’obiettivo è di identificare tempestivamente eventuali lesioni sospette per un intervento rapido e risolutivo. "La prevenzione è la prima arma per contrastare il melanoma – spiega Giulia Bernardi, direttrice Risorse Umane di Illumia –. Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri dipendenti uno strumento concreto per la loro salute". L’azienda è stata eletta per il quinto anno di fila campione nella classifica da ’Welfare Index PMI’, progetto promosso da Generali Italia che valuta il livello di benessere aziendale nelle piccole e medie imprese italiane.

Dalla sua parte, Raffaella Pannuti, presidente di Fondazione Ant, ricorda che da ormai vent’anni "abbiamo scelto di affiancare alla nostra storica attività di assistenza domiciliare ai malati di tumore anche l’attività di prevenzione oncologica". Questa politica si realizza "attraverso l’informazione e la sensibilizzazione sul tema – specifica Pannuti –, e, in maniera sempre crescente, attraverso progetti di diagnosi precoce cuciti su misura di aziende come Illumia, con la quale peraltro condividiamo, oltre alla bolognesità, valori legati alla sostenibilità sociale e ambientale". La presidente dell’organizzazione aggiunge che, anche "se da un lato le cure stanno diventando sempre più efficaci grazie alla ricerca, dall’altro si rende sempre più necessario diffondere la cultura della prevenzione".

Con questi screening gratuiti, l’obiettivo di Illumia è ridurre l’incidenza di tumori come il melanoma, sensibilizzando i collaboratori sui rischi legati all’esposizione incongrua ai raggi UV e promuovendo abitudini di protezione e monitoraggio della pelle. Per questo, l’azienda e la Fondazione invitano tutti i dipendenti a aderire all’iniziativa e sperano osservare un’alta partecipazione. Per la cronaca, il melomana ha un’incidenza tra 12 e 20 casi ogni 100.000 abitanti all’anno, con un picco di casi intorno ai 57 anni, e diagnosi significativi anche tra i giovani dai 15 e 39 anni.