Contro il progetto 50mila firme. Ma nasce una petizione a favore

Se ormai ha superato quota 50mila adesioni la petizione lanciata un paio di settimane fa da Guendalina Furini, per chiedere la convocazione di un referendum sul progetto Bologna Città 30, ora sempre sulla piattaforma change.org è spuntata un’altra raccolta firme che invece si propone di difendere il provvedimento varato dal sindaco Matteo Lepore. ‘Salviamo Bologna Città 30’, è il titolo dell’appello pubblicato a nome di Pier Giorgio Bastia: poco più di 400 le firme raccolte da due giorni.

"Sono un cittadino che prova a usare la testa e non la pancia. Credo che a Bologna e in tutte le città di Italia che lo vorranno – recita il documento – sia fondamentale cambiare le logiche con cui si affronta la vita quotidiana e dare voce a tutti coloro che vogliono cambiare, in meglio, la vita dei cittadini. Una città meno frenetica, più solidale, più attenta al rispetto dell’ambiente, che passi anche attraverso un uso più attento della mobilità privata e pubblica e tutto si traduca anche in maggiore salute". L’amministrazione comunale "deve promuovere un confronto vero e partecipato fatto di ascolto, di confronto e di atti che facciano tornare il gusto di partecipare nei cittadini", continua l’appello.

Parallelamente, la 22enne Guendalina ha continuato a ‘mietere’ sottoscrizioni, ieri erano quasi a quota 52mila e la ragazza è stata contattata anche da media internazionali. "Ho avuto una call con il sindaco Lepore, che mi ha detto che avrebbe preso in esame la petizione e che si sarebbe confrontato con chi l’ha sottoscritta – spiega Guendalina –. Poi non ho saputo più nulla, il resto delle notizie l’ho appreso dai giornali, Lepore si è detto contro il referendum". In mezzo c’è stata anche la sortita del ministero dei Trasporti e del ministro Matteo Salvini. "Uno scambio tecnico e giuridico sul quale non ho gli elementi per esprimermi. Quello che posso ribadire, da cittadina, è che non si può mettere a terra una Città 30 così senza offrire alternative di trasporto pubblico ai cittadini – continua la studentessa e lavoratrice –. Altre città che hanno applicato la zona 30 danno delle alternative, quindi prima si dovrebbe potenziare il trasporto pubblico locale. Bisogna dare la possibilità alle persone di non metterci secoli per arrivare a lavorare: io ce ne metto due da Monte San Pietro e praticamente impiego lo stesso tempo per arrivare a Milano. Chi ha firmato la mia petizione se lo chiede: perché gli stessi controlli non venivano effettuati con il limite dei 50? Si sarebbe dovuti arrivare ai 30 dopo aver detto: ok, abbiamo aumentati i controlli sui 50 e non abbiamo avuto i risultati sperati, passiamo ai 30". Infine, l’accenno alla ‘contro-petizione’. "Credo condividano la battaglia del sindaco – conclude Furini –, e vogliono salvare vite. Ma a loro domando: si sentono davvero sicuri sulle ciclabili anche se le auto vanno ai 30? Io no, certe piste come su via Saragozza sono pericolosissime".

