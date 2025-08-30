Contro la distribuzione. Fratelli d’Italia presenta un esposto alla Corte dei Conti

Il centrodestra non si dà pace e continua la battaglia contro l’iniziativa del Comune di Bologna per distribuire gratis pipe per il crack. Tanto che anche in altre città della regione, a partire da Parma (dove la deputata Gaetana Russo e il capogruppo in Consiglio Priamo Bocchi hanno già presentato denuncia), Fratelli d’Italia minaccia esposti e querele contro iniziative simili. Sotto le Due Torri, dopo la denuncia ai carabinieri per "istigazione a delinquere" e "favoreggiamento dell’uso di sostanze stupefacenti", arriva anche l’esposto alla Corte dei Conti per "danno erariale". L’europarlamentare Stefano Cavedagna (foto) chiede che "si verifichi la spesa (3.500 euro per 300 pipe, ndr)", che il meloniano sostiene non sarebbe di competenza del Comune, essendo "una scelta presa in campo sanitario", mentre il consigliere regionale Francesco Sassone annuncia "36 banchetti a settembre, in tutti i quartieri di Bologna, dove i cittadini potranno firmare una petizione contro un progetto malsano". In Regione, intanto, con una interrogazione a firma di Elena Ugolini (‘Rete Civica’), Marta Evangelisti (FdI), Tommaso Fiazza (Lega) e Pietro Vignali (Forza Italia), la minoranza chiede all’Assemblea di "prendere posizione" e di "attivarsi per verificare la legittimità dell’iniziativa".

Francesco Moroni