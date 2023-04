"Contro lo sciopero selvaggio, studenti al picnic"

"Al prossimo sciopero gli studenti invece che andare davanti alla scuola, per vedere se entrare o meno, faranno un picnic". Lo assicura il sindaco di Castello d’Argile, Alessandro Erriquez, infastidito da quanto accaduto venerdì mattina davanti alla scuola media.

"Sta capitando da mesi - dice il primo cittadino - ed è imbarazzante. Sigle sindacali che proclamano scioperi, parte del personale scolastico che non comunica l’adesione allo sciopero, ragazzi che devono andare, in orari diversi, ai cancelli per vedere se la scuola apre oppure no. E l’altra mattina alle medie di Argile, la storia si è ripetuta".

Il sindaco riporta poi quanto accaduto: "Alle 8 – racconta - tutti a verificare se il portone si apriva. Alle 11 tutti a riprovarci. Alle 11,05, la sentenza: scuola chiusa e tutti a casa. Per garantire un minino di sicurezza stradale, ho chiesto alla polizia locale di presidiare la zona".

Erriquez tiene a chiarire che il diritto di sciopero non deve essere messo in discussione; ma c’è da chiedersi se non vale la pena di equiparare l’attività scolastica ad altri servizi pubblici essenziali (sanitari, per esempio). "Per me si – prosegue Erriquez -, perchè scioperi gestiti in questo modo, oltre a creare disagio estremo, creano condizioni di pericolo, nel caso preso in esame, con minorenni coinvolti".

A parere del sindaco è anche discutibile la regola che i dirigenti scolastici, a fronte della situazione di totale incertezza, non possano avere il diritto di chiedere aiuto ai sindaci per aprire la scuola in una modalità straordinaria. A Castello d’Argile questa disponibilità ci sarebbe ma il sindaco, in questo modo, provocherebbe una grave infrazione al diritto di sciopero.

"Allora – afferma Erriquez - facciamo in modo diverso, giusto per dare un segnale. Al prossimo sciopero con queste modalità, il sindaco invita i ragazzi a fare un pic-nic libero al percorso vita di Argile. In un ambiente aperto e protetto, ci saranno degli adulti che sorveglieranno. Poi, tutti a casa. Nel frattempo, chiederò agli organi di garanzia se questa situazione stia rispettando tutti i canoni di regolarità". E aggiunge: "Piena solidarietà va alla dirigenza scolastica, ai docenti e al personale scolastico, alle famiglie, agli studenti, ed a quanti, a vario titolo, sono costretti a subire questa situazione. Per l’organizzazione del pic-nic, aspettiamo di sapere il giorno. Intanto, teniamoci pronti con i panini".

Pier Luigi Trombetta