‘Contro l’omo-lesbo-bi-transfobia’ Annullate tutte le iniziative

Per effetto del protrarsi dell’emergenza maltempo sono annullate o riprogrammate tutte le iniziative dedicate alla Giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia, previste per la giornata di ieri, in spazi di quartiere, nelle scuole e all’aperto. È rimandato al 24 maggio anche il primo appuntamento con ‘Equal for Lunch’, dedicato ai figli delle coppie omogenitoriali. Anche le associazioni Lgbtqia+ hanno deciso di rimandare la manifestazione nazionale prevista per questo sabato in piazza XX settembre a data da destinarsi.

"La rete degli Stati Genderali, che ha promosso la manifestazione, ha preso questa decisione in solidarietà con le tante persone che a oggi sono isolate, evacuate o, nel caso di chi ha avuto più fortuna, in attesa degli sviluppi delle prossime ore", spiegano le associazioni, che esprimono "profondo dolore per il disastro idrogeologico in corso e tutto il nostro cordoglio per le vittime". Le associazioni Lgbtqia+ indicano come causa principale "il cambiamento climatico. Abbiamo più volte affermato come il nostro movimento si senta intimamente in continuità con le lotte ambientaliste di organizzazioni come Ultima Generazione, Extinction Rebellion, Fridays For Future".