Controlli a tappeto dei carabinieri. Quattrocento persone identificate

Quasi quattrocento persone identificate e 281 veicoli controllati dai carabinieri. Impegnati, tra Bologna e provincia, in controlli a tappeto tesi a garantire la sicurezza e prevenire condotte pericolose e reati. Nell’ambito dell’attività, due stranieri, trovati con della droga, sono stati denunciati. I militari dell’Arma hanno concentrato, in particolare, il focus sulla Bolognina, quartiere al centro dell’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza, il primo presieduto dal nuovo prefetto Enrico Ricci. Qui i militari della stazione Navile, coadiuvati dai militari dell’Esercito, hanno controllato un ventisettenne marocchino, trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. Il giovane, senza fissa dimora e disoccupato, era in città in violazione di un ordine di espulsione dal territorio italiano ricevuto ad agosto dal questore. A Pieve di Cento, invece, i carabinieri hanno identificato un tunisino di 25 anni: l’uomo aveva 12 grammi di crak, la pericolosissima droga in voga tra chi non può permettersi la coca e non poteva neppure essere a Pieve, visto che aveva un obbligo di dimora in un altro comune. I due sono stati denunciati.