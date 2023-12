Controlli a tappeto della Polizia: "Evitate i ’botti’ artigianali"

A pochi giorni da Capodanno, la polizia ha intensificato i controlli in decine di attività commerciali – sia in città sia in provincia – che vendono petardi o fuochi d’artificio, senza trovare nulla di irregolare. Il responsabile del Nucleo artificieri della Questura, Massimiliano Dardi, spiega: "I ‘botti’ artigianali, vietati ma reperibili sul mercato, sono estremamente pericolosi. E anche quelli autorizzati sono da usare con cautela. Le bombe carta, ad esempio, sono vere e proprie bombe. Non lasciano scampo". Nelle aree pubbliche della città è in vigore, fino al 7 gennaio, il divieto di far scoppiare petardi e fuochi d’artificio.