Controlli a tappeto in aeroporto

Il personale della polizia di frontiera che opera all’aeroporto Marconi ha svolto, nei giorni del ponte di Ferragosto, un monitoraggio documentale di tutti i passeggeri provenienti o in partenza per paesi extra Schengen, con il controllo di circa 20mila persone. Il risultato è di 7 respingimenti in frontiera a carico di altrettanti cittadini stranieri (5 albanesi, un moldavo e un russo). Le motivazioni sono state più che altro connesse alla mancanza di sufficienti garanzie per l’ingresso sul territorio nazionale. Eseguito un arresto internazionale a fini estradizionali di un pakistano, per il reato di concorso in omicidio, in esecuzione di un mandato emesso dalle Autorità del paese asiatico a carico di un uomo proveniente dall’Inghilterra.