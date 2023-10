Controlli a tappeto in città. Identificate 600 persone

Quattro arresti, decine di attività commerciali controllate, quasi 600 persone identificate, delle quali un centinaio è costituito da pregiudicati. Questi i risultati del servizio ad alto impatto della polizia: tra martedì e mercoledì sono state controllate le zone più ’calde’ della città, dalla Bolognina all’area della stazione, passando per quella universitaria e il centro storico.

L’attività ha reso necessario l’utilizzo di diversi reparti tra cui le volanti, la squadra mobile, il reparto prevenzione crimine e il reparto mobile, la scientifica, le unità cinofile e la polizia amministrativa. Le persone identificate per strada, in auto e all’interno di locali sono state 577. Tra queste, quattro sono state appunto arrestate. Si tratta di due italiani, rintracciati tra piazza dell’Unità e via dell’Arcoveggio, destinatari di ordini di custodia cautelare per ricettazione; poi di un cittadino marocchino e di un moldavo, trovati in possesso di cocaina e hashish, uno in galleria Due Agosto e l’altro in via Nosadella.

In Bolognina invece il cane poliziotto Jago ha fiutato 25 grammi di droga in alcuni nascondigli. Sono stati infine ispezionati 35 esercizi commerciali e altrettanti garage, dove in alcuni casi sono stati trovati occupanti abusivi.

"I risultati ci sono – ha commentato il questore Isabella Fusiello –. Ovviamente non si risolvono completamente i problemi, ma la nostra presenza massiccia ha portato a numerosi arresti, a sequestri di droga e al rintraccio di diversi soggetti irregolari, che saranno rimpatriati". Plauso anche dal sindaco Matteo Lepore che ha voluto ringraziare le forze di polizia per quanto fatto: "Un’operazione importante – le parole del primo cittadino – che dà un segnale chiaro a chi è dedito ad attività illecite: a Bologna le istituzioni ci sono, sono presenti sul territorio e sono capaci di interventi a tappeto quando serve, come quello di questi ultimi giorni. Per questo impegno, voglio ringraziare il questore Fusiello e, con lei, tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che hanno preso parte all’operazione in stazione e in Bolognina".

Chiara Caravelli