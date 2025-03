Controlli a tappeto, ritirate sei patenti

I carabinieri ritrovano lo smartphone di una ragazza grazie alla geolocalizzazione. Dopo aver ricevuto la denuncia da parte della giovane i militari del Comando provinciale di Bologna l’hanno accompagnata dentro al parco Don Giovanni Bosco. E lì hanno identificato un cinese in possesso dell’Iphone di provenienza furtiva. Infatti, grazie alla geolocalizzazione, i carabinieri e la ragazza hanno potuto vedere gli spostamenti della persona in diretta. E quando ha preso una certa direzione era l’unico a trovarsi in quel punto. Fermato, l’uomo si è giustificato dicendo che lo smartphone lo avesse acquistato in un negozio di elettronica da un amico, anche lui cinese. Proprio sull’attività ora si faranno controlli per capire la provenienza degli apparati tecnologici in vendita.

Inoltre, la scorsa settimana identificate dai carabinieri 516 persone e controllati 329 veicoli durante i recenti controlli alla circolazione stradale, con particolare attenzione agli automobilisti. I militari del Nucleo Radiomobile, la cui competenza settoriale comprende le principali piazze del centro cittadino, zone interessate da criminalità e degrado urbano, hanno ritirato sei patenti per tassi alcolemici superiori ai limiti consentiti.