Controlli al Marconi. A giugno 2 denunce e 14 respingimenti

Quattordici respingimenti alla frontiera in due settimane. Li ha effettuati il personale della Polaria in servizio al Marconi, che dall’1 al 15 giugno ha controllato oltre 51mila passeggeri in arrivo dall’area extra-Schengen. I 14 cittadini respinti, 13 uomini e una donna (nove albanesi, tre indiani, un tunisino e un moldavo), sono stati subito imbarcati verso i Paesi di provenienza. Si è trattato prevalentemente di persone che non avevano alcun tipo di documentazione che potesse giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno in Italia. Sempre nei primi 15 giorni di giugno sono stati denunciati due cittadini cinesi in possesso di passaporti falsi, uno di Hong Kong e l’altro di Macao.