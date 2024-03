Controlli anti spaccio in zona stazione. Un uomo in manette, l’altro denunciato

Lotta serrata allo spaccio da parte dei carabinieri che, negli scorsi giorni, hanno arrestato un quarantatrenne italiano e denunciato un trentenne marocchino. A fermare il primo, incensurato, sono stati i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Bologna Centro. L’uomo è stato notato durante un servizio in zona Montagnola: si aggirava con fare sospetto in via Barozzi, così i militari lo hanno perquisito. Nel suo appartamento in zona, affittato a 700 euro al mese benché risultasse formalmente disoccupato, i carabinieri hanno trovato 144 grammi di hashish, 82 grammi di marijuana, una bilancina di precisione, materiale per il confezionamento e 1.250 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato e messo ai domiciliari, in attesa della direttissima. In piazza dei Martiri, poi, i carabinieri hanno notato i movimenti sospetti di un trentenne marocchino, senza fissa dimora e disoccupato, che stava nascondendo delle dosi di coca nella canalina esterna di un palazzo. L’uomo è stato denunciato per spaccio e la cocaina, 8 grammi, è stata sequestrata così come i 405 euro in contanti che aveva in tasca.