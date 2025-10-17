Controlli antimafia nel maxi-cantiere

Riflettori accesi sul cantiere per la realizzazione del Nodo Ferrostradale di Casalecchio, sulla Porrettana. Nella giornata di ieri infatti è stato eseguito un controllo disposto dal Prefetto Enrico Ricci, nell’ambito delle attività previste dal Codice Antimafia. Nel dettaglio, i controlli hanno riguardato 41 imprese presenti sul cantiere, 127 lavoratori e 132 mezzi di lavoro. Le verifiche, però, non sono finite qui e proseguiranno nei prossimi mesi, con un’attenzione particolare rivolta alla regolarità dei flussi finanziari, al corretto impiego della manodopera e al rispetto della normativa sul lavoro. Gli esiti dell’attività svolta saranno oggetto di una riunione di verifica del Gruppo Interforze Antimafia e saranno portati a conoscenza del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari.

All’operazione, condotta in stretto accordo con la Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero dell’Interno, hanno partecipato i componenti del Gruppo Interforze Antimafia, composto dal Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Bologna, che ha coordinato l’accesso ispettivo, dalla Questura, dal Comando Provinciale dei Carabinieri, dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, insieme a rappresentanti dell’Asl e del Provveditorato per le Opere Pubbliche. Per l’esecuzione dell’opera, nel 2022 è stato stipulato un protocollo di legalità tra la Prefettura di Bologna, Anas, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e le organizzazioni sindacali. Particolare soddisfazione è stata espressa dal Prefetto Ricci, che ha evidenziato la sinergia e il lavoro coeso e di squadra che hanno permesso di garantire un presidio di legalità su un’area destinata alla realizzazione di un’opera di natura strategica per la provincia di Bologna.

