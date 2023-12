Controlli, arrestati due latitanti

L’attività di prevenzione e contrasto soprattutto dei reati predatori, nell’ambito di mirati servizi di pattugliamento voluti dalla Prefettura e messi in campo dalla Questura, danno i loro frutti.

Venerdì mattina, durante le attività "ad alto impatto" in Bolognina, i poliziotti della Squadra mobile hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un sessantenne marocchino, pluripregiudicato. L’uomo era da tempo ricercato per scontare un anno e sei mesi di reclusione per diversi furti aggravati: ora è alla Dozza.

Sorte simile per altri un ventottenne gambiano, segnalato con un connazionale venticinquenne agli agenti sempre venerdì, questa volta in serata, da alcuni residenti della zona di via Milazzoa. I due infatti, con i visi travisati e torce in mano, si stavano aggirando nei giardini Fava quando sono stati bloccati dai poliziotti. "Stiamo cercando delle monetine che ci sono cadute per terra", la loro improbabile giustificazione. I poliziotti hanno scoperto che il ventottenne era destinatario di un ordine di carcerazione e aveva precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, spaccio e violazione delle norme d’immigrazione; l’altro, irregolare sul territorio, aveva precedenti anche per reati contro la persona. La sua posizione è al vaglio per un’eventuale espulsione.