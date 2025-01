Controlli in Bolognina: arresti e denunce

Bologna, 11 gennaio 2025 – Centotrenta persone identificate, di cui 60 con precedenti. Due arresti e altrettante denunce. Sono l’esito dei due giorni di controlli straordinari organizzati dalla polizia in Bolognina.

Gli agenti delle Volanti, del Reparto prevenzione crimine e del Reparto mobile sono stati impegnati nel quartiere dalle 18 a mezzanotte sia giovedì che ieri, nell’ottica dell’incremento dei controlli del territorio per prevenire i reati e garantire la sicurezza nel quartiere.

Le denunce riguardano due italiani, lei di 23 anni, lui di 30, trovati a dormire all’interno di un cantiere allestito in via Carracci: i due, senza fissa dimora, rispondono di invasione di terreni ed edifici.

A finire in manette invece sono stati un diciottenne tunisino e un trentacinquenne moldavo. Il primo è stato fermato a seguito della segnalazione di un cittadino che aveva notato dei ragazzini spacciare tra via Ferrarese e via Algardi.

Il giovane, viste le pattuglie, è scappato verso via Donato Creti, buttando via la sostanza che aveva con sé, subito recuperata dai poliziotti: si tratta di due panetti di hashish per un etto e 7 grammi di cocaina. Il diciottenne, irregolare, è stato fermato per spaccio. Per quanto riguarda il trentacinquenne moldavo, l’uomo aveva a carico un ordine di cattura per un cumulo pena di cinque anni: si tratta di un rapinatore seriale che dal 2019 a oggi ha messo a segno ben 13 rapine. Non solo: detenuto ai domiciliari, era evaso nel 2021. Anche per lui sono scattate le manette e l’accompagnamento alla Dozza.

Infine, in via Sirani, le unità cinofile hanno individuato delle sorpresine degli ovetti Kinder nei pressi di alcuni cassonetti: all’interno non c’erano giochini ma 15 grammi di hashish, sequestrati a carico di ignoti.