Controlli a tappeto a Bologna: chiusure e multe a parrucchieri ed estetiste

Bologna, 4 febbraio 2025 – Maxi multe e un esercizio commerciale chiuso: i controlli a tappeto della polizia municipale sugli esercizi commerciali che forniscono servizi alla persona ha scovato (e sanzionato) molte anomalie.

Si parla di estetiste, parrucchieri e tatuatori: in tre di queste attività non c’era il direttore tecnico, la figura che ha il requisito professionale e che garantisce la clientela sulle competenze e sul rispetto delle norme all'interno del centro.

Delle tre multe, una è stata elevata in Bolognina, una in zona Borgo Panigale e una in centro: ogni verbale è di circa 160 euro. Stessa sorte è toccata ad un tatuatore che esercita in centro storico, ma non è risultato senza la necessaria autorizzazione.

In via Irnerio e in zona Massarenti, poi, gli agenti hanno chiuso due esercizi commerciali, sempre per la mancanza del direttore tecnico. Nel caso dell’attività in zona di via Massarenti con un’aggravante: il direttore tecnico era presente ma ha esibito un attestato falso, motivo per cui il titolare e il direttore tecnico sono stati pure denunciati per il reato di produzione ed uso di atto falso, in concorso.