Controlli contro il lavoro nero. Multe da 70mila euro e denunce

Settantamila euro di multe, quattro denunce e due attività sospese per aver impiegato lavoratori in nero. È l’esito dell’attività di controllo posta in essere dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro assieme ai colleghi del comando provinciale, che hanno interessato, nel dettaglio, una pasticceria e due ristoranti in centro e un negozio di barbiere. Nel dettaglio, nel caso del bar pasticceria sui tre lavoratori presenti, uno era ‘in nero’ e nessuno dei lavoratori aveva svolto attività di formazione e visite mediche di idoneità. Analoghe violazioni sono state accertate nei due ristoranti, con dieci dipendenti sottoposti a controllo. In uno dei due ristoranti, poi, erano impiegati due lavoratori in nero: i due, originari di paesi extra Ue, erano n regola con documenti e permessi di soggiorno, ma privi di contratto. Per le violazioni accertate in materia di testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, i rispettivi titolari delle attività commerciali sono stati denunciati e per le due attività che impiegavano personale ‘in nero’ sono state irrogate ‘maxi sanzioni’ da 60mila euro ed è stata sospesa l’attività.

Per quanto riguarda il negozio di barbiere, i militari dell’Arma hanno multato il titolare visto che non aveva ottemperato all’obbligo di sorveglianza sanitaria e degli obblighi di formazione e informazione nei confronti dei quattro lavoratori che aveva assunto nel suo negozio. Anche l’uomo è stato denunciato.