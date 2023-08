Controlli dei Carabinieri a Castel San Pietro: Allontanata Carovana di Nomadi

Non solo impegnati nelle attività investigative più pressanti (l’ultima recentissima ha visto l’arresto di un giovanissimo falsario), i carabinieri di Castel San Pietro Terme hanno continuato a mantenere costante l’opera fondamentale di controllo preventivo del territorio. Nella serata dell’11 agosto, così come già era accaduto il 4agosto scorso, nell’ambito dei rinforzi adottati dal Comando provinciale carabinieri di Bologna per il periodo di Ferragosto, i militari della stazione hanno eseguito un ‘servizio coordinato ad alto impatto’ nel centro cittadino e nelle periferie della città castellana, con il supporto della Compagnia carabinieri di Imola.

L’obiettivo è chiarissimo: nelle giornate in cui cresce a dismisura il numero di cittadini che raggiungono le località vacanziere, l’Arma non va in licenza e garantisce la propria presenza concreta sulle strade del centro storico e nelle frazioni, per dare risposte pronte alla cittadinanza in punto di prevenzione reale degli odiosi reati predatori in abitazione. L’attività messa in campo dalla stazione di Castel San Pietro Terme ha consentito di controllare 29 persone, di ispezionare tre esercizi commerciali, di controllare sei mezzi.

Sono, inoltre, state invitate a lasciare il territorio comunale circa 55 persone facenti parte di una carovana dei cosiddetti ’Camminanti di Noto’ composta da 20 roulotte e, appunto, 55 persone che stazionavano nella zona industriale castellana. I ’Camminanti di Noto’ sono un gruppo rom di origine siciliana; normalmente sono residenziali nell’isola, ma non disdegnano di formare autentiche carovane e di inoltrarsi nel resto del Paese. Sommarie informazioni su di loro di trovano su Internet: si tratta di una comunità dedita a professioni ormai declinanti, come arrotino, stagnino, ombrellaio.