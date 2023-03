Controlli dei carabinieri in Fiera Multe alle ditte per 90mila euro

Quasi 100mila euro di sanzioni, in un mese di controlli dei carabinieri in Fiera. I militari dell’Arma della stazione Navile e del Nil, coadiuvati dall’ispettorato del lavoro, hanno eseguito controlli alla Fiera del Libro per ragazzi, al Cosmoprof e al Macspe, verificando la presenza, in più ditte di personale al lavoro senza contratto ed elevando, in totale 92.500 euro di sanzioni.

Nello specifico, nel corso dei controlli del 4 marzo alla Fiera del libro, sono state controllate 30 ditte e 50 lavoratori, trovando un dipendente in nero al lavoro per un’azienda di Milano, sanzionata per 6.100 euro.

Al Cosmoprof i carabinieri hanno effettuato controlli il 9, 10, 11, 13 e 15 marzo, accertando la presenza di 15 lavoratori in nero, nel corso dei controlli che hanno interessato 61 ditte e 94 lavoratori. Inoltre, i militari dell’Arma hanno accertato anche due violazioni nell’ambito delle comunicazioni all’Inail da parte di due ditte di Milano, per altrettanti dipendenti, su cui proseguiranno accertamenti.

Infine, in occasione della Fiera Macspe, i carabinieri sono tornati a controllare le aziende in esposizione in Fiera il 25 e il 27 marzo: 33.700 euro di sanzioni emesse, per la presenza di 9 lavoratori in nero, su un totale di 5 ditte e 13 lavoratori controllati.