Controlli dei carabinieri. Spunta anche il crack

Controlli a tappeto dei carabinieri, e spunta anche il crack. I militari del Comando Provinciale hanno identificato centinaia di persone. I carabinieri della Stazione Bologna Pilastro hanno eseguito un’ordinanza emessa dalla Procura a carico di un 26enne straniero, per maltrattamenti in famiglia, mentre i carabinieri della Stazione di Bologna, unitamente ai militari della Stazione Bologna Mazzini, hanno identificato due cittadini stranieri, un 49enne e un 23enne, entrambi noti alle forze dell’ordine, i quali alla vista dei militari hanno tentato di sfuggire al controllo scappando a bordo dello scooter (peraltro non di loro proprietà): il 23enne è stato trovato in possesso di 0,40 grammi di crack, e quindi segnalato alla Prefettura.

I carabinieri della Stazione Bologna Navile, invece, hanno controllato cinque persone, tutti stranieri, d’età compresa tra i 20 e i 30 anni, tutti irregolari sul territorio Italiano: per ognuno dei soggetti indicati, è stata applicata la misura emessa dalla Prefettura che prevede l’allontanamento immediato dal luogo dove è avvenuto il fatto.

E al Pilastro sono scattati due arresti per spaccio. I carabinieri della Stazione Bologna Pilastro hanno arrestato un 24enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, arresto eseguito durante un’operazione antidroga in via Dino Campana. Alla vista del 24enne che si stava aggirando con fare sospetto, i carabinieri lo hanno controllato, trovandolo in possesso di tre pezzi di hashish (peso complessivo 50 grammi circa), 17 dosi di cocaina (peso complessivo 6,40 grammi), 12 dosi di eroina (peso complessivo 6 grammi) e 215 euro in banconote di vario taglio. Su disposizione della Procura è stato portato in un istituto penitenziario a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I carabinieri hanno arrestato per spaccio anche un 29enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. L’arresto è stato eseguito durante un’operazione antidroga nel giardino Omero Schiassi, a pochi metri dalla scuola d’infanzia comunale ’Ada Negri’. Alla vista del 29enne che si stava aggirando con fare sospetto, i carabinieri lo hanno controllato, trovandolo in possesso di circa 27 grammi di hashish e 325 euro in banconote di vario taglio. Su disposizione della Procura, anche il 29enne è stato portato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.