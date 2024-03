Controlli dei carabinieri sulle strade. Ventiseienne denunciato per ubriachezza I carabinieri di San Lazzaro di Savena hanno effettuato un servizio di controllo del territorio, con 50 veicoli e 300 persone controllati. Sono state elevate dieci sanzioni stradali, una denuncia per guida in stato di ebbrezza e due segnalazioni per sostanze stupefacenti.