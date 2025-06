Controlli della Stradale su alcool e droghe. Ritirate quattro patenti e tolti 62 punti

Venerdì 30 maggio la Polizia Stradale ha rafforzato i controlli su tutto il territorio. Quattro le patenti ritirate, 62 i punti decurtati. Controlli che sono stati organizzati e fatti dagli agenti per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per questo si è svolto un articolato servizio della Polizia Stradale di Bologna finalizzato al controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti alterati dall’uso di alcol e di sostanze stupefacenti o psicotrope.

È stato predisposto un complesso dispositivo di quattro pattuglie della Polizia Stradale, con l’ausilio dell’Ufficio Mobile e del personale sanitario di Polizia. Durante le ore notturne di servizio, sono state controllate circa 35 autovetture. Tutti i conducenti sono stati sottoposti all’esame dell’etilometro e alcuni dei conducenti controllati sono stati sottoposti anche al controllo per verificare l’eventuale uso di sostanza stupefacente. Durante il servizio di controllo le patenti ritirate sono state quattro e nel totale sono stati decurtati 62 punti.

In particolare, è stata sottoposta a controllo un’autovettura di grossa cilindrata con targa italiana, immatricolata per il trasporto di quattro persone, ma con a bordo ben sette individui, di cui, pertanto, tre in sovrannumero. La Polizia Stradale proseguirà in questa tipologia di controlli assolutamente prioritari per garantire la sicurezza della circolazione sulle nostre strade.