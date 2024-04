Controlli e identificazioni. Sanzioni per 4.000 euro

Controlli a tutto campo, con identificazioni, arresti e denunce. I carabinieri del comando provinciale, in questi giorni di festa, hanno messo in atto tutta una serie di servizi tesi a garantire la sicurezza, finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio, lo spaccio e le condotte pericolose alla guida. In questo contesto, sono stati controllati più di mille veicoli e persone, con oltre 4000 euro di multe elevate per violazioni al codice della strada e per irregolarità riscontrate in alcuni esercizi commerciali.

Nello specifico, i carabinieri della stazione Navile hanno arrestato un 44enne italiano, residente in provincia, pregiudicato, che aveva un cumulo di pene da scontare. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, dopo le formalità di rito è stato arrestato e riassociato al proprio domicilio per espiare la pena residua di anni 4 mesi 3 mesi e 26 giorni di reclusione, per reati legati allo spaccio commessi in città tra il 2021 e 2022.

I militari della stazione Corticella, poi, assieme ai colleghi del 5° Reggimento Emilia Romagna, ai cinofili e agli agenti della polizia locale, hanno invece controllato diverse attività commerciali, tre delle quali sono state sanzionate per irregolarità amministrative. Nel corso delle attività sono stati fermati e fotosegnalati due cittadini pakistani, uno dei quali è stato denunciato perché risultato irregolare sul territorio. Anche sul fronte dei controlli stradali finalizzati alla prevenzione degli incidenti, i carabinieri della Bertalia, tra le decine di automobilisti controllati, hanno denunciato un 34enne italiano che si era messo al volante con un tasso alcolico superiore ai limiti di legge. Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente di guida.

A Borgo Panigale, i carabinieri della stazione di Borgo hanno invece arrestato un 22enne romeno, già noto alle forze dell’ordine, per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Il ragazzo, non proprio un fulmine, si è presentato lui stesso in caserma, esibendo la carta di identità che ha destato subito sospetto. Sottoposto a un accurato e specifico controllo, il documento è risultato difforme alle specifiche contenute nella scheda tecnica emanata dalla Unione Europea e pertanto palesemente falso, pur risultato di buona fattura. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 22enne è stato quindi arrestato e successivamente rimesso in libertà senza l’applicazione, al momento, di alcuna misura cautelare.