Controlli in Bolognina. Identificate 127 persone

Centoventisette persone identificate in un pomeriggio in Bolognina dai carabinieri, in azione per reprimere fenomeni di criminalità e degrado urbano. La presenza dell’Arma è stata richiesta dai cittadini per prevenire e fermare i problemi che affliggono il quartiere: in particolare furti, rapine, soggetti che girano armati e spaccio. Già nei giorni scorsi, i carabinieri del Radiomobile avevano identificato oltre duecento persone e controllato centinaia di automobilisti e motociclisti, tra cui un giovane in sella a uno scooter rubato, un automobilista e il passeggero in possesso di droga e altri tre guidatori ubriachi, che sono stati denunciati. Ieri, una ventina di carabinieri coordinati dalla compagnia Bologna Centro e gli agenti del nucleo cinofili della polizia locale hanno controllato l’area adiacente al Mercato di via Albani, procedendo all’identificazione di 127 persone, al controllo di otto esercizi pubblici e alla notifica nei confronti di tre persone con precedenti di polizia dell’ordinanza prefettizia di allontanamento dall’area ritenuta sensibile. Due persone sono state segnalate per uso personale di stupefacenti, altre due denunciate. I servizi dei carabinieri proseguiranno nei prossimi giorni per reprimere i fenomeni e le dinamiche di delinquenza.