Controlli in Fiera Due ditte multate per 24mila euro

Due ditte non in regola con le leggi in materia di lavoro sospese dall’attività imprenditoriale, tre dipendenti scoperti a lavorare ‘in nero’ e sanzioni amministrative, per un importo complessivo di circa 24mila euro. È questo il bilancio della due giorni di controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro assieme ai colleghi della stazione Navile e al personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in Fiera, in occasione dell’allestimento degli stand per il Sana.

Nel dettaglio le aziende sottoposte a controllo all’interno dei padiglioni fieristici felsinei, sono state 25, per 56 posizioni lavorative esaminate. Durante i controlli, due sono risultate le ditte non in regola con le leggi in materia di lavoro per avere impiegato nelle attività di montaggio degli stand, tre lavoratori ‘in nero’, senza alcun contratto di lavoro e senza alcuna tutela previdenziale ed assicurativa. Nei confronti dei titolari delle due aziende risultate irregolari, un italiano e un senegalese, sono stati adottati provvedimenti di sospensione delle attività e sono state elevate tre sanzioni amministrative per ‘lavoro nero’, per un importo complessivo di circa 24mila euro.