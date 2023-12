Controlli in piazza XX Settembre. Pusher di coca arrestato dalla polizia

Contrasto allo spaccio h24 in zona stazione, dove anche ieri i poliziotti di Squadra Mobile e commissariato Due Torri San Francesco hanno arrestato, in flagranza, un pusher nigeriano, irregolare e con precedenti specifici. L’uomo è stato notato mentre cedeva due dosi di cocaina a un cliente alla fermata dell’autobus di via Indipendenza, all’altezza di piazza XX Settembre. L’intervento, esito di giornalieri servizi in borghese nella zona in risposta alle numerose segnalazioni dei cittadini (anche sull’app Youpol). Il modus operandi degli spacciatori nigeriani è stato confermato in questa operazione: i venditori portano indosso solo le dosi destinate alla spaccio. Nel caso di ieri, il pusher aveva 1,03 grammi di coca e 60 euro, appena avuti dal cliente abituale. Che, fermato dagli agenti, ha consegnato subito le due dosi di coca, confermando di aver fissato un appuntamento nel primo pomeriggio per un altro acquisto sempre nella stessa piazza.