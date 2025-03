Controlli in stazione, mille identificati

Quasi mille persone identificate e più di 200 bagagli controllati. È il bilancio delle attività di controllo della Polfer per garantire la sicurezza dei viaggiatori, anche attraverso operazioni straordinarie coordinate dal Servizio Polizia Ferroviaria del ministero dell’Interno. Venerdì, nell’operazione ‘Viaggiare sicuri’, la Polfer ha svolto servizi straordinari in 37 stazioni della Regione, impiegando 151 operatori e le unità cinofile. Le attività sono state effettuate anche a bordo di treni del trasporto regionale. In questo contesto sono state segnalate due persone trovate in possesso di sostanza stupefacente.