Bologna, un mese di blitz interforze col modello Piantedosi: tutti i numeri

Controlli di polizia in zona Bolognina

Bologna, 2 marzo 2023 - Quindici arresti, 25 denunce, 4 locali chiusi per revoca della licenza. E ancora quasi 4mila persone controllate e 39 violazioni fiscali. È quanto emerge dalle operazioni interforze che hanno interessato alcune zone della città dal 30 gennaio al 28 febbraio.

Il modello Piantedosi

Polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale hanno agito secondo il cosiddetto “modello Piantedosi”, la cui principale caratteristica sta nel fatto che i controlli vengono eseguiti secondo un effetto sorpresa.

Sedici i servizi effettuati nelle zone più calde della città: Bolognina, stazione, Pilastro e Montagnola.

Soddisfazione di prefetto e questore

"Questo modello – precisa il prefetto Attilio Visconti – si è dimostrato fin da subito molto utile. I controlli hanno interessato anche gli esercizi commerciali, in quanto è importante che anche gli stessi esercenti collaborino affinché si ricrei a Bologna un clima di tranquillità e serenità".

Soddisfazione anche nelle parole del questore Isabella Fusiello, che ha riscontrato un calo delle richieste soprattutto per quel che riguarda risse, aggressioni e molestie. "La presenza massiccia – ha spiegato – delle forze dell’ordine sul territorio ha dato grandi risultati. Inizialmente sono state messe in campo tra le 70 e le 80 unità, mentre adesso andiamo da 35 a 40 a seconda della disponibilità".

Presente anche il comandante provinciale dei carabinieri Rodolfo Santovito che ha sottolineato come "il lavoro gomito a gomito tra le forze dell’ordine sia un valore aggiunto nel controllo della città".