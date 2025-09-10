Controlli nel cantiere. Ditte nei guai

Continua senza sosta l’attività dell’Ispettorato del lavoro Area metropolitana di Bologna, finalizzata a contrastare le morti sul lavoro ed i gravi infortuni nel settore della edilizia. Nello scorso fine settimana è stato intercettato dal personale, proprio in centro, un cantiere edile nel quale le lavorazioni venivano eseguite in appalto e subappalto da personale non in regola, in violazione anche delle misure preventive in materia di sicurezza. All’esito di tali operazioni, svolte anche con i carabinieri del Nil, gravi violazioni sono state riscontrate a carico di entrambe le aziende, a cui saranno comminate sanzioni per 35mila euro. In particolare, su un totale di nove lavoratori presenti in cantiere è stata accertato che ben quattro erano in nero e non avevano effettuato la visita medica preventiva necessaria. Inoltre, sono state riscontrate gravi violazioni in materia di prevenzione del rischio elettrico, a fronte del mancato funzionamento di un differenziale magnetotermico e della presenza di collegamenti elettrici non idonei. In aggiunta, con riferimento alla ditta affidataria, è stata accertata la assenza di presidi idonei a prevenire il rischio di incendio. Infine, la ditta operante in regime di subappalto è risultata anche sprovvista della patente a crediti, requisito di qualificazione oggi indispensabile per poter operare nei cantieri edili. A fronte della riscontrata assenza di titolo abilitativo per operare in cantiere, il personale ispettivo ha immediatamente disposto l’allontanamento dal luogo di lavoro della azienda, alla quale saranno comminate anche le pesanti sanzioni amministrative. Per entrambe le aziende il personale ispettivo ha disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale. Uno dei soggetti sanzionati, peraltro, risultava aver precedenti specifici nell’ultimo triennio.