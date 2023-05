Bologna, controlli della polizia tra via Irnerio e stazione contro bivacchi e attività illecite

Bologna, 6 maggio 2023 – Controlli ad alto impatto della polizia in zona Irnerio/Mascarella/Stazione a Bologna. Sono state identificate 588 persone, di cui 86 stranieri. Due irregolari sono stati accompagnati al Centrp di permanenza per il rimpatrio di Bari. Il servizio, che si è ripetuto nei pomeriggi di mercoledì, giovedì e venerdì, ha visto in campo anche carabinieri, finanza e polizia locale, con specialità e unità cinofile.

Controlli della polizia in centro a Bologna

Come ha spiegato il questore Isabella Fusiello, si tratta della risposta “a più esposti presentati dai residenti della zona che lamentavano la presenza quotidiana di soggetti che bivaccano, dediti ad attività illecite. Non possiamo dire di aver risolto il problema, ma la presenza delle forze dell’ordine è sicuramente un fastidio per questi soggetti”.