Controlli prima dello screening. La salute in piazza per tutte

Mammografie ed ecografie gratuite a Molinella, domani, dalle 9.30, in piazza Anselmo Martoni, per le donne dai 18 ai 44 anni, residenti e che si sono prenotate. Molinella si tinge di rosa grazie all’amministrazione comunale e alla clinica mobile di "Salute in Comune". I servizi offerti gratuitamente a centinaia di donne, grazie alla sensibilità di aziende locali, sono le visite senologiche e gli esami diagnostici di secondo livello costituiti da ecografie e mammografie, queste ultime riservate alla fascia di età 40-44.

Il progetto "Salute in Comune" nasce per sensibilizzare tutte le donne che ancora non rientrano nei programmi di screening del servizio sanitario. Una delle belle novità di questo progetto innovativo è che le attività economiche sensibili di Molinella che partecipano non sono solo "sponsor", ma entrano a far parte dell’associazione no profit che sta proseguendo l’azione di sensibilizzazione delle donne alla prevenzione, con altre iniziative e con una campagna mediatica che prevede l’invio di quasi mezzo milione di email a donne e ad attività economiche del territorio. In questo modo il neocostituito "Comitato Progetti Sociali Ets", entità no profit a cui sono associati imprenditori, professionisti e commercianti, dà vita ad un’iniziativa che nasce dalla gente, col plauso delle amministrazioni comunali, del Governo, nonché di molti medici che fanno parte del Comitato.