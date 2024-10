Controlli vicino alla stazione di Bologna, quattro denunce per spaccio

Bologna, 14 ottobre 2024 - Quattro uomini tra i 17 e i 36 anni sono stati denunciati dalla polizia per il reato di detenzione di droga ai fini di spaccio, durante i controlli effettuati tra Galleria 2 agosto e piazza XX Settembre.

Sabato a essere denunciati sono stati tre ragazzi, un diciassettenne, un ventiduenne e un ventitreenne.

Nel primo caso, i poliziotti hanno controllato due ragazzi, che si trovavano a bordo di due bici elettriche a noleggio, fermi davanti all'ingresso della Galleria II Agosto. Entrambi sono apparsi subito nervosi e mentre uno dei due è riuscito a scappare lungo via Indipendenza, l'altro è stato invece bloccato dagli agenti che lo hanno trovato in possesso di un passamontagna scuro, nascosto all'interno del borsello che aveva con sé.

Il diciassettenne, inoltre, durante il controllo, continuava a guardare un punto preciso dell'ingresso della galleria, motivo per cui gli agenti hanno ispezionato la zona trovando 24 grammi di hashish nascosti in un anfratto della vetrina di un'attività commerciale. Dalle telecamere si è scoperto che era stato proprio il ragazzo, insieme all'altra persone fuggita, a nascondere lì la droga.

Il diciassettenne, di origine tunisina, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e riaffidato alla comunità per minori dove risiede.

Sempre sabato, questa volta di pomeriggio, a essere denunciati sono stati due ragazzi di 22 e 23 anni. Gli agenti del commissariato Due Torri-San Francesco hanno controllato i due ragazzi seduti sulla scalinata del Pincio, uno è stato subito bloccato, l'altro è stato fermato in via Indipendenza, dopo che aveva tentato la fuga.

Il ventiduenne è stato trovato in possesso di due involucri di cocaina di 2 grammi, due involucri di hashish di 72 grammi e 310 euro in contanti. Il ventitreenne, invece, si era liberato di un involucro con dentro 47 grammi di hashish. I due, entrambi incensurati e di origine tunisina, sono stati portati in questura e denunciati.

Domenica mattina, gli agenti del commissariato Due Torri-San Francesco hanno denunciato anche un uomo di 36 anni fermato per un controllo perché mentre camminava in viale Pietramellara alla vista della volante si è allontanato verso il ponte Matteotti, lanciando un panetto di colore marrone dal ponte.

Il panetto, recuperato dagli agenti, era in realtà hashish per un peso complessivo di 73 grammi. L'uomo, di origine tunisina e irregolare sul territorio, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.