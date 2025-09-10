Dalla Perla a Yoox
Controlli stradali, decine di multe ai camion di barbabietole

Controlli senza sosta della polizia locale congiunta di Minerbio e Baricella. A comunicarlo la comandante, Simona Gambari: "La campagna saccarifera 2025 ha portato una novità significativa per la viabilità: il completamento di via Sanità, dall’intersezione con via Bianchetta fino a quella con via Cantalupo. Questa nuova infrastruttura ha consentito di vietare il transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate lungo via Mora, migliorando così la sicurezza e riducendo i disagi alla circolazione. Dall’inizio della campagna fino al 31 luglio, la polizia locale ha effettuato 96 controlli su diverse arterie dei Comuni di Baricella e Minerbio, con particolare attenzione alle strade maggiormente interessate dal trasporto delle barbabietole".

La comandante della Locale di Minerbio e Baricella, poi, entra nel dettaglio dei controlli fatti dai suoi agenti nei mesi scorsi: "Le vie monitorate comprendono sul territorio di Minerbio via Canaletto (sp44), via Giovannini (sp47), via Sanità, via Mora e via Melo. A Baricella via Roma, via Savena Vecchia, via Sant’Anna, via Bocche, via Bianchetta e via Altedo. Le principali violazioni riscontrate sui mezzi pesanti riguardano: il mancato rispetto dei divieti di circolazione per un totale di 40 casi, il sovraccarico del veicolo in 2 casi, l’inosservanza dei periodi di riposo in 3 casi, un caso di dispositivi inefficienti, tre casi di documenti irregolari o mancanti, due casi di superamento dei limiti di velocità, sei casi di divieti di sosta, un caso di mancanza di assicurazione, e ben sei casi di omessa revisione. Grazie a questi controlli mirati, la polizia locale prosegue nell’attività di prevenzione e vigilanza per garantire sicurezza stradale e rispetto delle norme durante tutto il periodo della campagna".

z. p.

